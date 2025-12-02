День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 06:27

Стало известно, что Пентагон перестал поддерживать связь с ФРГ

The Atlantic: связь между Пентагоном и Минобороны ФРГ больше не поддерживается

Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Пентагон и Министерство обороны ФРГ полностью прекратили коммуникацию, рассказал The Atlantic немецкий генерал Кристиан Фрейдинг. По его словам, ранее между военными ведомствами двух стран существовал постоянный оперативный контакт.

Например, администрация (президента США Дональда. — NEWS.ru) Трампа не предупреждала о своем решении приостановить определенные поставки оружия на Украину, — сказано в публикации.

В источнике отметили, что для установления связи с американскими коллегами немецкому генералу пришлось обращаться через дипломатические каналы. Сотрудник посольства ФРГ в Вашингтоне теперь выступает в роли посредника для поиска контактов в Пентагоне, заключил Фрейдинг.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отверг рекомендации Соединенных Штатов об ужесточении миграционного законодательства республики. Глава кабмина ФРГ подчеркнул, что подобные вопросы относятся к исключительной компетенции федерального правительства.

До этого Мерц назвал неприемлемыми для европейцев финансовые аспекты мирного плана США по Украине. В частности, пояснил он, речь идет о возможном займе средств, полученных от замороженных российских активов. По его словам, если этот кредит будет выдан, то он будет выдан ЕС и будет выдан Украине, с тем чтобы она могла продолжать покупать оружие.

США
Пентагон
ФРГ
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ привела к пожару на объектах ТЭК в российском регионе
Наемники с американскими жетонами и экипировкой попали под удар в ДНР
Полсотни дронов пытались ночью атаковать Россию
Таиланд попросил Индию об одной услуге
БПЛА атаковали Ростовскую область посреди ночи
Назван недуг, при котором нельзя запивать еду водой
«Всем хочется кушать»: Васильев раскритиковал Кубок России по биатлону
Раскрыта мошенническая схема с покупкой билетов на новогодние представления
Когда придут выплаты в декабре 2025 года: пенсии, зарплаты, пособия
«Выпотрошена»: в США оценили состояние экономики ФРГ
Трамп прошел полное медицинское обследование из-за возраста
Журналист из ФРГ рассказал, чего хотят большинство военных ВСУ
Россиян предостерегли от борьбы с тревогой с помощью антидепрессантов
Стало известно, что Пентагон перестал поддерживать связь с ФРГ
В России придумали способ помочь ветеранам СВО с работой
В Ленобласти ввели режим воздушной опасности
Флаг России над Красноармейском и потери ВСУ: успехи ВС РФ к утру 2 декабря
«Усыпан трупами»: Солодчук сообщил о сотнях погибших ВСУ у Красноармейска
Диетолог назвала одну из главных опасностей высокобелковой диеты
Некоторые россияне получат две пенсии в декабре
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.