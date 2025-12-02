Стало известно, что Пентагон перестал поддерживать связь с ФРГ The Atlantic: связь между Пентагоном и Минобороны ФРГ больше не поддерживается

Пентагон и Министерство обороны ФРГ полностью прекратили коммуникацию, рассказал The Atlantic немецкий генерал Кристиан Фрейдинг. По его словам, ранее между военными ведомствами двух стран существовал постоянный оперативный контакт.

Например, администрация (президента США Дональда. — NEWS.ru) Трампа не предупреждала о своем решении приостановить определенные поставки оружия на Украину, — сказано в публикации.

В источнике отметили, что для установления связи с американскими коллегами немецкому генералу пришлось обращаться через дипломатические каналы. Сотрудник посольства ФРГ в Вашингтоне теперь выступает в роли посредника для поиска контактов в Пентагоне, заключил Фрейдинг.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц отверг рекомендации Соединенных Штатов об ужесточении миграционного законодательства республики. Глава кабмина ФРГ подчеркнул, что подобные вопросы относятся к исключительной компетенции федерального правительства.

До этого Мерц назвал неприемлемыми для европейцев финансовые аспекты мирного плана США по Украине. В частности, пояснил он, речь идет о возможном займе средств, полученных от замороженных российских активов. По его словам, если этот кредит будет выдан, то он будет выдан ЕС и будет выдан Украине, с тем чтобы она могла продолжать покупать оружие.