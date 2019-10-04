На юге Колумбии подорвали участок нефтепровода. Инцидент произошёл днём в субботу, 5 октября, по местному времени в муниципалитете Орито.
Неизвестные подорвали нефтепровод, принадлежащий госкомпании «Экопетроль». В результате подрыва топливо попало в реку Гуамуес. Власти региона уже начали расследование, отмечает
Сообщается, что с начала этого года на этот нефтепровод было осуществлено 19 атак.
Ранее News.ru, что в ночь на 14 сентября были атакованы предприятия саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco. Изначально в причастности к атакам обвинили йеменских хуситов, затем США и Саудовская Аравия заявили о причастности Ирана. При этом Вашингтон и Эр-Рияд не обнародовали результаты проведённого расследования и не привели доказательств вины Тегерана.
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