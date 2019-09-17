США полагают, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была произведена крылатыми ракетами из Ирана.
Об этом источник в американской госадминистрации рассказал информагентству
Саудовские нефтяные объекты были атакованы в ночь на 14 сентября. Являющаяся крупнейшим экспортёром нефти страна почти вдвое сократила поставки энергоресурса после нападения. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из соседнего Йемена. Бойцы повстанческого движения утверждали, что использовали беспилотники.
Как сообщал News.ru, одним из первых о причастности Ирана к нападению на НПЗ заявил госсекретарь США Майкл Помпео.