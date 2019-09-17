https://static.news.ru/photo/68b5e29e-d969-11e9-9e1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/SaudiAramco

США полагают, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была произведена крылатыми ракетами из Ирана.

Об этом источник в американской госадминистрации рассказал информагентству France-Presse . Вашингтон в настоящий момент собирает необходимые доказательства и готовится представить их в Генеральной Ассамблее ООН. Ранее представители Саудовской Аравии также заявили, что оружие, использованное при атаке на НПЗ, было иранским. Однако материальных подтверждений сказанному Эр-Рияд не предоставил.

Саудовские нефтяные объекты были атакованы в ночь на 14 сентября. Являющаяся крупнейшим экспортёром нефти страна почти вдвое сократила поставки энергоресурса после нападения. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из соседнего Йемена. Бойцы повстанческого движения утверждали, что использовали беспилотники.

Как сообщал News.ru, одним из первых о причастности Ирана к нападению на НПЗ заявил госсекретарь США Майкл Помпео.