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Неизвестные открыли огонь по зрителям на петушиных боях в Мексике

23:05, 16 мая 2021
Фото: Jair Cabrera Torres/dpa

В Мексике в ходе перестрелки в городе Акапулько штата Герреро два человека погибли, в том числе беременная женщина, ещё трое получили ранения. Трагедия произошла на нелегальном турнире по петушиным боям. Об этом сообщает телеканал Televisa.

Причины случившегося не уточняются. Участники нападения сумели скрыться с места происшествия. Полиция ведёт поиски. При этом в прокуратуре отмечают, что местные жители от сотрудничества со следствием отказываются.

Акапулько по итогам 2020 года занял 18-е место в списке из 50 самых опасных крупных населённых пунктов мира, составленном мексиканской неправительственной организацией «Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции».

Ранее сообщалось, что авария на линии метро в Мехико и последующее падение вагона привели к смерти по меньшей мере 13 человек, ещё 70 пострадали.

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