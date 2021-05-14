Неизвестные открыли огонь по зрителям на петушиных боях в Мексике

В Мексике в ходе перестрелки в городе Акапулько штата Герреро два человека погибли, в том числе беременная женщина, ещё трое получили ранения. Трагедия произошла на нелегальном турнире по петушиным боям. Об этом сообщает телеканал Televisa.
Причины случившегося
Акапулько по итогам 2020 года занял 18-е место в списке из 50 самых опасных крупных населённых пунктов мира, составленном мексиканской неправительственной организацией «Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции».
Ранее сообщалось, что авария на линии метро в Мехико и последующее падение вагона привели к смерти по меньшей мере 13 человек, ещё 70 пострадали.