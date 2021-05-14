Неизвестные открыли огонь по зрителям на петушиных боях в Мексике

https://static.news.ru/photo/46ab9b1a-08dc-11ea-a575-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jair Cabrera Torres/dpa

В Мексике в ходе перестрелки в городе Акапулько штата Герреро два человека погибли, в том числе беременная женщина, ещё трое получили ранения. Трагедия произошла на нелегальном турнире по петушиным боям. Об этом сообщает телеканал Televisa.

Причины случившегося не уточняются . Участники нападения сумели скрыться с места происшествия. Полиция ведёт поиски. При этом в прокуратуре отмечают, что местные жители от сотрудничества со следствием отказываются.

Акапулько по итогам 2020 года занял 18-е место в списке из 50 самых опасных крупных населённых пунктов мира, составленном мексиканской неправительственной организацией «Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции».

Ранее сообщалось, что авария на линии метро в Мехико и последующее падение вагона привели к смерти по меньшей мере 13 человек, ещё 70 пострадали.