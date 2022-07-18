Нехаммер отверг вероятность вступления Австрии в НАТО Канцлер Австрии Нехаммер: страна не станет вступать в НАТО по примеру Швеции и Финляндии

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Австрия не планирует вступать в НАТО, как это делают Швеция и Финляндия. Такую позицию озвучил канцлер страны Карл Нехаммер во время пресс-конференции в Вене. Об этом сообщает братиславская газета Pravda.

По информации издания, во время переговоров с прибывшим в Австрию премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером было уделено немалое внимание ситуации на Украине.

Австрия не собирается следовать примеру Швеции и Финляндии, которые в связи с российской агрессией на Украине пересмотрели свой военный нейтралитет и стремятся вступить в НАТО. Подобная дискуссия в Австрии «не ведётся», — говорится в сообщении издания.

Там также добавили, что Австрия придерживается «совместной политики ЕС в международной сфере и сфере безопасности». Кроме того, страна планирует инвестировать значительный объём средств в собственную оборону.

Швеция и Финляндия заявили о намерении присоединиться к блоку НАТО вскоре после начала российской спецоперации на Украине, одной из задач которой является достижение внеблокового статуса Киева.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что строго определенных временных рамок проведения спецоперации на Украине нет. Она завершится после того, как будут достигнуты все поставленные цели.

В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что спецоперация на Украине не может иметь моментальный характер. Подобные действия разворачиваются по определенным планам. Цели ее состоят в денацификации Украины и устранении угроз, «которые в непосредственном смысле существуют для России».