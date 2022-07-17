Медведев напомнил о целях спецоперации на Украине Медведев: все цели спецоперации на Украине будут достигнуты

Фото: Кирилл Нортон/РИА Новости

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде, что все цели спецоперации, которую РФ проводит на территории Украины, будут достигнуты, пишет «Интерфакс». По его словам, ЛНР уже удалось освободить, операция в других частях страны будет продолжаться, чтобы все угрозы для России были сняты.

В настоящий момент Луганская Народная Республика уже освобождена от националистов, от вот этих профашистских сил, которые в определенный период захватили там власть, в границах всей территории. В другой части специальная военная операция продолжается, — сказал Медведев.

По его словам, нет сомнений в том, что «цели этой операции будут достигнуты, они связаны и с устранением угрозы, и с денацификацией руководства Украины, и с демилитаризацией — со снятием тех угроз, которые в непосредственном смысле существуют для России».

Говоря о сроках проведения спецоперации, Медведев подчеркнул, что подобные действия не могут носить моментального характера, есть определенные планы, по которым они разворачиваются.

Зампред Совбеза также подчеркнул, что отказ Украины и стран НАТО признать Крым российским является настоящей системной угрозой для РФ.

Это прямая и явная угроза, особенно в условиях того, что произошло с Крымом. Крым вернулся в РФ. Если какое-либо другое государство, будь то Украина или страны НАТО, считает, что Крым не является российским, для нас это системная угроза, — добавил он.

По словам Медведева, «если во главе украинского государства становится очередной сумасшедший националист или какая-то слабая опереточная фигура, то в этом случае жди конфликта вплоть до нападения».

Медведев ранее отметил, что Россия должна взять курс на проведение независимой политики и охрану границ. По его словам, если страна не будет этого делать, то ее «просто растерзают».