Медведев: Россию растерзают, если она не будет оберегать свои границы

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Россия должна взять курс на проведение независимой политики и сбережение границ, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, если страна не будет этого делать, то ее «просто растерзают», передает ТАСС.

Наша страна абсолютно уникальна, самая большая страна на планете, и она может быть сильной только в том случае, если она будет проводить полностью независимую внешнюю политику, если она будет оберегать свои рубежи, границы по всему периметру, если она будет защищена самыми современными видами вооружений​. <...> В противном случае — такое бывало неоднократно в истории человечества — нас просто растерзают​, — сказал Медведев.

По мнению политика, Россия на протяжении очень длительного периода была «абсолютно самодостаточной и не являлась ничьим сателлитом». Это никому не нравится и не будет нравится, констатировал Медведев, добавив, что это «не повод для уныния», а причина, по которой нужно «вместе трудиться», чтобы страна «была сильной».

Ранее Медведев заявил, что с Россией стали по-настоящему считаться после того, как она начала спецоперацию на Украине. По его словам, страна начала претендовать на тот же авторитет, что и СССР, а «в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций».