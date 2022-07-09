Медведев: нужно врезать первым, чтобы с тобой считались Медведев: c Россией стали считаться по-настоящему, как с СССР

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

С Россией стали по-настоящему считаться после того, как она начала спецоперацию на Украине, написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его мнению, теперь страна претендует на тот же авторитет, что и СССР, а «в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций».

С Россией стали считаться по-настоящему. Как с Советским Союзом. А в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций. <...> Если с тобой не считаются — дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять своё становятся существенно выше, — написал Медведев.

По мнению замглавы Совбеза, крайне важно, чтобы страну «уважали и с ней считались», а значит, «именно такой и должна быть Великая Россия».

Ранее Медведев заявил, что Запад из-за веры в свою безнаказанность хочет учредить суды и трибуналы над Россией. Политик уверен, что «псы войны могут сколько угодно заходиться лаем», но Москва не позволит судить себя «шавкам».