Песков рассказал, когда завершится спецоперация на Украине Песков: спецоперация на Украине завершится по достижении всех ее целей

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Военнослужащие отряда разминирования Международного противоминного центра ВС РФ

Строго определенных временных рамок проведения спецоперации на Украине нет. Она завершится после того, как будут достигнуты все поставленные цели, заявил в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Спецоперация, без сомнения, завершится, когда все ее цели будут достигнуты. Четких временных рамок нет, главное — эффективность, — сказал он.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе встречи с ветеранами ВОВ отметил, что спецоперация на Украине не может иметь моментальный характер. Подобные действия разворачиваются по определенным планам. Цели ее состоят в денацификации Украины и устранении угроз, «которые в непосредственном смысле существуют для России».

Бывший командующий объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис предположил, что боевые действия на Украине могут закончиться через четыре — шесть месяцев. По его мнению, ни одна из сторон не сможет выдержать намного больше этого срока.