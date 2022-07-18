Экс-командующий НАТО рассказал, когда завершится спецоперация на Украине Экс-командующий НАТО Ставридис: спецоперация на Украине завершится через 4-6 месяцев

Фото: Panayiotis Tzamaros/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джеймс Ставридис

Бывший командующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис назвал сроки завершения российской спецоперации на Украине. По его мнению, все закончится перемирием через 4-6 месяцев, сообщает Lenta.ru.

Офицер сравнил ситуацию на Украине с той, которая сложилась в конце Корейской войны. Ставридис считает, что вместе с перемирием между сторонами появится милитаризованная зона. Это можно будет назвать своего рода замороженным конфликтом.

Ни одна из сторон не сможет выдержать намного больше этого срока, — подчеркнул Ставридис.

Ранее стало известно, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев подчеркнул на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде: все цели спецоперации будут достигнуты. По его словам, ЛНР уже удалось освободить, операция в других частях страны будет продолжаться, чтобы все угрозы для России были сняты.