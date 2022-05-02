Нефтеперерабатывающий завод в иракском Эрбиле подвергся ракетному обстрелу Пожар возник на нефтеперерабатывающем заводе в иракском Эрбиле после ракетного обстрела

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В ночь на понедельник, 2 мая. город Эрбиль в Ираке подвергся ракетным ударам. Об этом сообщил телеканал «Ас-Сумария». Атаке подвергся, в частности, нефтеперерабатывающий завод, расположенный в черте города.

По данным телеканала, в результате ракетного удара на заводе в топливных хранилищах вспыхнул сильный пожар. О пострадавших не сообщается.

Представители силовых структур Ирака уточнили, что пожарным удалось взять ситуацию под контроль.

Эрбиль является столицей Иракского Курдистана.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили три украинских ракеты «Точка-У» в воздушном пространстве над городом Изюм, а также сёлами Новая Дмитровка и Сухая Каменка, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, противовоздушные системы РФ ликвидировали реактивные снаряды систем залпового огня «Смерч» в районе Топольского Харьковской области.