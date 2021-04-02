«Не боятся убийцу?»: в Болгарии высказались о приглашении Путина от Байдена

https://static.news.ru/photo/96e19a72-9421-11eb-bc39-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Американский президент Джо Байден пригласил российского лидера Владимира Путина на саммит по климату. При этом ранее он назвал коллегу «убийцей».

О приглашении Путина на саммит по климату, о котором ранее рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, написала болгарская газета «Факты». Новость нашла горячий отклик у жителей страны. Они начали издеваться над Байденом, предположив, что он уже забыл, что совсем недавно назвал главу РФ «убийцей».

Вы назвали Путина убийцей, разве вы не боитесь, что [президент России] может убить Байдена! — написал пользователь с ником Русофил.

Другие отмечали, что Байден похож на «мумию, которая позвала толпу поговорить о погоде». «Пуcть кoвбoи oпacaютcя, чтo ecли чтo-тo cлучитcя c прeзидeнтoм Рoccии Влaдимирoм Путиным, oни cтaнут нeoбитaeмыми, кaк лунa!», — добавил комментатор под ником Профессор.

Наверняка Сергей Шойгу и [глава Гештаба РФ] Валерий Герасимов будут удалённо следить за совещанием, — предположил ещё один пользователь.

«Старый янки его как-то недавно называл, мне показалось... А теперь на встречу приглашает», «Думаю, Владимир Путин откажется. Его волнуют и другие, гораздо более важные вопросы», — поддержали болгары мысль.

Ранее NEWS.ru писал, что болгары прокомментировали публикацию о возможных планах Запада спровоцировать военное столкновение между Россией и Украиной. Многие из них предостерегают от возможного военного столкновения и советуют Украине не «злить русского медведя».