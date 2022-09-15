Названы открытые для россиян туристические маршруты вне Европы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ряде стран Евросоюза россиянам запретили въезд после остановки соглашения об упрощении визового режима с Россией, сообщают «Народные Новости». Тем не менее для российских путешественников открыто еще множество других направлений. Туристические маршруты не заканчиваются Европой — полететь можно практически в любой уголок Земли, например в Саудовскую Аравию или Аргентину.

В Саудовскую Аравию россияне смогут отправиться после оформления туристической визы, что делается в электронном формате. На пути в эту страну также понадобится пересадка, ведь прямых рейсов туда не осталось.

Есть ряд стран, в которые россияне могут попасть без визы, а также не сдавая ПЦР-тест. Это Абхазия, куда гражданам России можно въезжать даже без загранпаспорта, и Белоруссия, с которой РФ сохранила авиасообщение. Для поездки в Азербайджан виза также не понадобится, но быть привитым нужно обязательно.

Для туристической поездки виза не нужна и для Аргентины, здесь только придется заполнить специальную форму. При этом прямых авиарейсов в Аргентину из России нет. Для посещения другой южноамериканской страны — Бразилии — также понадобится рейс с пересадками и не понадобится виза, но здесь непривитым туристам придется пять дней провести на карантине.

Для поездки в Сингапур россиянам потребуется оформить визу и заполнить декларацию о состоянии здоровья. Помимо этого, туристы должны предъявить сертификат о вакцинации, который одобрен ВОЗ, или отрицательный результат ПЦР-теста.

Ранее сообщалось, что выдачу россиянам краткосрочных туристических виз продолжат 17 из 26 стран Шенгенской зоны. Выход Евросоюза из соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам России означает лишь усложнение процесса, а не его полное прекращение. Об увеличении сроков рассмотрения документов сообщила Испания, теперь процесс обработки визовых заявлений займет до 45 дней, в Германии и Австрии срок увеличился до 15 дней. В посольстве Греции в России заявили, что пока не получали обновленные инструкции по выдаче виз в связи с отменой соглашения.