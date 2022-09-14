Названы страны, продолжающие выдачу шенгенских виз россиянам 17 из 26 стран Шенгенской зоны продолжили выдавать туристические визы россиянам

Фото: shutterstock

Выдачу россиянам краткосрочных туристических виз продолжат 17 из 26 стран Шенгенской зоны, пишут «Известия». Отмечается, что выход Евросоюза (ЕС) из соглашения об упрощенной выдаче виз гражданам России означает лишь усложнение процесса, а не его полное прекращение.

Об увеличении сроков рассмотрения документов сообщила Испания, теперь процесс обработки визовых заявлений займет до 45 дней, в Германии и Австрии срок увеличился до 15 дней. В посольстве Греции в России заявили, что пока не получали обновленные инструкции по выдаче виз в связи с отменой соглашения.

9 сентября страны — члены Евросоюза окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Сбор за подачу заявления на визу теперь составит до €80. Кроме того, теперь необходимо представить дополнительные документы, что увеличивает время обработки виз и ужесточает правила выдачи многократных виз.

Ранее стали известны страны, которые прекратили принимать от россиян документы на оформление туристических виз. Среди них Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.