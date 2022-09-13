Названы страны, переставшие принимать документы на визы у россиян АТОР назвала страны, переставшие принимать документы на туристические визы

Фото: shutterstock

Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от россиян документы на оформление туристических виз, сообщила Ассоциация туроператоров России. Уточняется, что документы по-прежнему принимают Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия и Кипр, передает РИА Новости.

По данным АТОР, минимальный срок для планирования поездки в Европу и получения визы теперь составит минимум полтора-два месяца. При этом эксперты посоветовали озаботиться получением визы еще раньше — за три-четыре месяца до начала путешествия. Это разрешено Визовым кодексом ЕС.

В свою очередь постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Москва не будет отвечать зеркально на визовые ограничения ЕС. По его словам, Россия останется «открытой страной».

9 сентября страны — члены Евросоюза окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Сбор за подачу заявления на визу теперь составит до €80. Кроме того, теперь необходимо представить дополнительные документы, что увеличивает время обработки виз и ужесточает правила выдачи многократных виз.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Европы. Государствам посоветовали не выдавать жителям РФ многократные визы с длительным сроком.