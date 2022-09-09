ЕС приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией Совет ЕС приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией

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Страны — члены Евросоюза окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией, говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном 9 сентября в Брюсселе. Это приведет к увеличению сбора за подачу заявления на визу с €35 до €80, необходимости представления дополнительных документальных подтверждений, увеличению времени обработки виз и ужесточению правил выдачи многократных виз.

Соглашение об упрощении визового режима обеспечивает привилегированный доступ в ЕС для граждан надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности. Своей неспровоцированной и неоправданной агрессией, включая неизбирательные нападения на гражданское население, Россия подорвала это доверие и растоптала фундаментальные ценности нашего международного сообщества. Сегодняшнее решение является прямым следствием действий России и еще одним доказательством нашей непоколебимой приверженности Украине и ее народу, — сообщил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Отмечается, что заявление вступит в силу в день его принятия 9 сентября и будет применяться с 12 сентября 2022 года.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме во Владивостоке порекомендовал ведомству не отвечать взаимностью на визовые ограничения Европейского союза.

6 сентября Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией. Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон сообщила, что решение о приостановке может заработать с 12 сентября.