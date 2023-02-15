Названо число аэростатов США, пролетевших над Китаем С мая 10 аэростатов США пролетели над Китаем

С мая 2022 года над Китаем, в том числе Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами, пролетело десять аэростатов США, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Вашингтон не представил никаких объяснений о полетах, передает ТАСС.

Как мы уже подчеркивали, с мая прошлого года США многократно запускали высотные аэростаты над своей территорией, которые потом летали по всему миру. Без разрешения соответствующих ведомств КНР они по меньшей мере более 10 раз входили в воздушное пространство Китая, в том числе над Синьцзян-Уйгурским и Тибетским автономными районами, — сказалВэньбинь.

Он уточнил, что китайский аэростат попал в воздушное пространство США случайно.

Конфликт начался 4 февраля, когда американские военные с помощью авиации сбили китайский аэростат, который пролетел над континентальными США, Атлантикой. Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин считает, что Китай использовал сбитый аппарат для наблюдения за стратегическими объектами страны.

Позже заместитель руководителя МИД КНР Се Фэн заявил, что США таким образом ударили по процессу стабилизации двусторонних отношений между государствами.