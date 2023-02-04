В США раскрыли задачу китайского аэростата Глава Пентагона Остин: китайский аэростат наблюдал за стратегическими объектами США

Фото: Boris Roessler / dpa / Global Look Press

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Китай использовал сбитый аэростат для наблюдения за стратегическими объектами страны, передает РИА Новости. Глава оборонного ведомства США подтвердил, что американский истребитель успешно сбил китайский воздушный шар у побережья Южной Каролины. По его словам, президент страны Джо Байден принял решение сбить объект при условии, что это позволит избежать риска для гражданского населения.

Сегодня днем по указанию президента Байдена американский истребитель <...> успешно сбил высотный аэростат, запущенный КНР и принадлежащий ей. Аппарат использовался для наблюдения за стратегическими объектами, расположенными на континентальной части США, — сказал Остин.

Он добавил, что над планом по уничтожению шара работали специалисты Пентагона, которые внимательно следили за его траекторией и деятельностью.

Как заметил в свою очередь член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И, правительство Китая не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом на территории США. Он указал, что стороны должны сохранять сконцентрированность и избегать ошибочных решений.