В КНР выступили против спекуляций из-за ситуации с аэростатом в США

Правительство Китая не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом на территории США, заявил член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И. В разговоре с американским госсекретарем Энтони Блинкеном, прежде перенесшим поездку в КНР, он сказал, что стороны должны сохранять концентрированность и избегать ошибочных решений. Представитель китайского Министерства иностранных дел подчеркнули, что разговор чиновников состоялся 3 февраля, передает РИА Новости.

Китай является ответственной страной и всегда строго соблюдаем международное право, Пекин не приемлет никаких необоснованных спекуляций и шумихи, — приводит заявление Ван И внешнеполитическое ведомство.

В МИД заметили, что в ходе переговоров стороны поговорили о том, как спокойно и профессионально справляться с непредвиденными ситуациями, а также сохранять взаимодействие. Саму ситуацию в МИД назвали «инцидентом, вызванным форс-мажорными обстоятельствами». Пекин также считает, что Вашингтон старается использовать произошедшее для нападок и дискредитации КНР.

Ранее телеканал NBC сообщил, что американские военные последние несколько дней отслеживают китайский разведывательный воздушный шар над северной частью США. Отмечается, что зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Пентагон сообщил, что сбивать шар рискованно из-за его внушительных размеров. По словам представителей ведомства, объект не представляет угрозы для территорий и гражданской авиации.

Блинкен сказал, что Китай своим запуском аэростата на территорию США подорвал возможность построения фундамента отношений с Вашингтоном. В Пекине же заметили, что аэростат не являлся шпионским.