Блинкен: скандал с аэростатом лишил КНР возможности строить отношения с США

Фото: NASA/Global Look Press

Блинкен

Китай своим запуском аэростата на территорию США подорвал возможность построения фундамента отношений с Вашингтоном, передает РИА Новости заявление госсекретаря США Энтони Блинкен. По его словам, этот инцидент сделал невозможным его визит в Пекин.

Могу только представить, как бы отреагировал Китай, будь они с другой стороны, — отметил Блинкен.

Он также не смог ответить на вопрос, когда теперь планирует поехать в Китай. Блинкен подчеркнул, что это произойдет, когда сложатся подходящие условия. Одной из задач госсек США назвал устранение разведывательного аэростата из воздушного пространства Америки.

Ранее телеканал NBC сообщил, что американские военные последние несколько дней отслеживают китайский разведывательный воздушный шар над северной частью США. Отмечается, что зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана. Пентагон сообщил, что сбивать шар рискованно из-за его внушительных размеров. По словам представителей ведомства, объект не представляет угрозы для территорий и гражданской авиации.

В КНР утверждают, что аэростат не являлся шпионским, как предположили в Вашингтоне, а был туристическим и всего лишь отклонился от курса из-за сильного ветра.