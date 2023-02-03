Пекин объяснился перед Вашингтоном за воздушный шар над территорией США МИД КНР: китайский аэростат, замеченный над США, отклонился от маршрута из-за ветра

В МИД КНР объяснились перед США по поводу инцидента с китайским воздушным шаром, который оказался над одним из северных штатов Америки, передает РИА Новости. В дипведомстве пояснили, что аэростат не являлся «шпионским» , как предположили в Вашингтоне, а был туристическим и всего лишь отклонился от курса из-за сильного ветра.

Пекин сожалеет, что аэростат из-за обстоятельств непреодолимой силы ошибочно оказался над территорией США. <...> Китай продолжит поддерживать контакты с США, чтобы надлежащим образом урегулировать этот инцидент, вызванный форс-мажорными обстоятельствами, — заявили в МИД Китая.

Именно из-за инцидента с аэростатом госсекретарь США Блинкен может отложить запланированный на ближайшие дни визит в Пекин, пишет The Wall Street Journal.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявлял в разговоре с NEWS.ru, что аэростат, скорее всего, не китайский, и все звучащие обвинительные заявления не более, чем «раздувание паники». Официальный представитель МИД Китая Мао Нин во время брифинга 3 февраля обратилась к Пентагону с просьбой не спекулировать на теме «китайского шпионского аэростата» до разъяснения всей ситуации.