«Повернутые китаефобы»: военэксперт о происхождении «китайского» аэростата Военный эксперт Леонков объяснил панику в США из-за аэростата китаефобией

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Аэростат, вокруг которого США подняли шумиху, скорее всего, абсолютно не китайский, и все звучащие на данный момент заявления не более, чем раздувание паники, сообщил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Он отметил, что Вашингтону китайская угроза мерещится постоянно. По мнению специалиста, аэростат является американским и использовался для специфических целей в стратосфере.

Это похоже на попытку США создать дешевый датчик обнаружения полета гиперзвуковых ракет. По принципу работы аэростатов в Великую Отечественную войну. Но у этих шаров есть особенность, как и у любых других. Его элементарно может сорвать в атмосфере, — пояснил Леонков.

Эксперт полагает, что именно это и произошло с данным аэростатом — его пропажу сразу не заметили, а теперь поднялась паника.

Внимание обратили только тогда, когда граждане начали массово снимать его на камеры и паниковать, говоря об НЛО и китайской угрозе. Они же повернутые китаефобы, да и НЛО им тоже везде мерещатся, — заключил Леонков.

Сообщения о летящем над США воздушном шаре появились в американских СМИ. Власти предположили, что аэростат принадлежит КНР и является разведывательным.

В Конгрессе США призвали немедленно сбить шар, однако в Пентагоне заявили, что его обломки могут нанести ущерб. При этом в военном ведомстве отметили, что аэростат не угрожает населению страны и самолетам гражданской авиации.

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин призвал Вашингтон не спекулировать на теме «китайского шпионского аэростата» и прекратить раздувать шумиху.