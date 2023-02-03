Китай попросил США не поднимать шумиху из-за «шпионского» воздушного шара МИД КНР призвал не спекулировать на теме «китайского шара-шпиона» над США

Фото: Социальные сети

Аэростат с тенью от МКС

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин во время брифинга 3 февраля обратилась к Пентагону с просьбой не спекулировать на теме «китайского шпионского аэростата», передает РИА Новости. Военные США ранее обнаружили над одним из северных штатов воздушный шар, который посчитали объектом разведслужбы Пекина.

Я хочу подчеркнуть, что спекуляция и раздувание шумихи до тех пор, пока не станут известны факты, не являются надлежащим способом урегулирования [конфликта], — заявила Нин.

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в связи с этим запросил разведбрифинг администрации для членов конгресса по ситуации со аэростатом, обвинив Китай в пренебрежении суверенитетом Соединенных Штатов. Аэростат не стали сбивать, опасаясь гражданских жертв. В воздухе шар не представлял никакой угрозы для местности.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявлял, что США намерены продолжать линию на конфронтацию с Китаем. Так парламентарий прокомментировал заявление нового спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти, который заявил, что не собирается учитывать мнение Пекина при организации поездок на Тайвань. Российский законодатель сыронизировал, что у американцев отлично получается ухудшать отношения с КНР.