В Совфеде высказались о конфронтации США с Китаем Сенатор Пушков: США будут продолжать линию на конфронтацию с Китаем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что США намерены продолжать линию на конфронтацию с Китаем, в этом вопросе Россия может «твердо рассчитывать» на Вашингтон. Так парламентарий прокомментировал заявление нового спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти, который заявил, что не собирает учитывать мнение Пекина при организации поездок на Тайвань. Российский законодатель сыронизировал, что у американцев отлично получается ухудшать отношения с КНР.

Никакого сближения между США и Китаем не будет. Тут мы можем твердо рассчитывать на американцев, — написал Пушков.

Он выразил уверенность в том, что все действия Вашингтона будут направлены на противостояние с Пекином.

Американский генерал в отставке Джек Кин ранее заявил, что армия США недостаточно подготовлена для войны с Китаем. Он рассказал, что в регионе нет эффективного военного сдерживания, а число кораблей, самолетов и ракет у Пекина больше, чем у Вашингтона. Кроме того, он указал на неготовность Тайваня к конфликту с Пекином. По мнению Кина, остров нужно «как следует» укрепить.