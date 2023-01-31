Генерал США рассказал о плачевном состоянии американской армии Генерал США Кин: американская армия недостаточно подготовлена для войны с Китаем

Фото: U.S. Air National Guard

Американский генерал в отставке Джек Кин заявил, что армия США недостаточно подготовлена для войны с Китаем. В интервью NBC он рассказал, что в регионе нет эффективного военного сдерживания, а число кораблей, самолетов и ракет у Пекина больше, чем у Вашингтона.

Мы готовы не так, как следовало бы. У нас нет эффективного военного сдерживания в регионе. У Китая больше кораблей, больше самолетов и больше ракет, чем у США, — сказал Кин.

Кроме того, он указал на неготовность Тайваня к конфликту с Пекином. По мнению Кина, остров нужно «как следует» укрепить.

Ранее NBC сообщил, что генерал ВВС США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что Штаты через два года начнут войну с КНР. По мнению военного, Китай попытается воспользоваться президентскими выборами в Штатах в 2024 году, чтобы установить контроль над Тайванем.

Military Times ранее сообщило, что Национальная гвардия США готовится к возможному конфликту с Россией и Китаем в Арктике. По мнению авторов издания, в Вашингтоне не исключают военного столкновения Москвы и Пекина с союзниками по НАТО. По информации издания, в январе нацгвардия уже провела военные учения под кодовым названием «Северный удар» (Northern Strike).