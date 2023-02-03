Пентагон боится сбивать китайский шпионский шар Пентагон боится сбивать шпионский воздушный шар, потому что он большой и обломки могут нанести ущерб

Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global look Press

Джо Байден

Сбивать зафиксированный над континентальной частью США разведывательный воздушный шар рискованно из-за его внушительных размеров, передает РИА Новости заявление Пентагона. По словам представителей ведомства, объект не представляет угрозы для территорий и гражданской авиации.

По нашим оценкам, он достаточно большой, чтобы обломки нанесли ущерб, если мы его собьём, — заявили в Пентагоне.

Власти предприняли экстренные меры по защите секретной информации, как только зонд был обнаружен, добавил Райдер. Он также добавил, что шар не представляет угрозы гражданам и находится выше уровня полета коммерческих самолетов.

Ранее телеканал NBC сообщил, что американские военные последние несколько дней отслеживают китайский разведывательный воздушный шар над северной частью США. Отмечается, что зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.

Американский генерал в отставке Джек Кин ранее заявил, что армия США недостаточно подготовлена для войны с Китаем. Он рассказал, что в регионе нет эффективного военного сдерживания, а число кораблей, самолетов и ракет у Пекина больше, чем у Вашингтона. Кроме того, он указал на неготовность Тайваня к конфликту с Пекином. По мнению Кина, остров нужно «как следует» укрепить.