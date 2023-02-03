Американские военные последние несколько дней отслеживают китайский разведывательный воздушный шар над северной частью США, сообщил телеканал NBC. Отмечается, что зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.
Правительство Соединенных Штатов засекло и отслеживает наблюдательный воздушный шар на большой высоте, который прямо сейчас [пролетает] над континентальной частью США. Воздушный шар в настоящее время путешествует на высоте значительно выше военной или физической угрозы людям на земле, — сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
Власти предприняли экстренные меры по защите секретной информации, как только зонд был обнаружен, добавил Райдер. Он также добавил, что шар не представляет угрозы гражданам и находится выше уровня полета коммерческих самолетов, заявил.
Райдер отметил, что власти США уже связались с КНР. Однако он не стал вдаваться в подробности переговоров.
Ранее двое шведских подданных Пейман Киа и Паям Киа, братья 42 и 35 лет, были приговорены к тюремному заключению по обвинению в шпионаже в пользу России. Старший брат приговорен к пожизненному сроку, младший — к девяти годам и 10 месяцам заключения.