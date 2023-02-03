Над северной частью США уже несколько дней летит шпионский зонд Китая

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press

Американские военные последние несколько дней отслеживают китайский разведывательный воздушный шар над северной частью США, сообщил телеканал NBC. Отмечается, что зонд прилетел со стороны Алеутских островов через территорию Канады и достиг штата Монтана.

Правительство Соединенных Штатов засекло и отслеживает наблюдательный воздушный шар на большой высоте, который прямо сейчас [пролетает] над континентальной частью США. Воздушный шар в настоящее время путешествует на высоте значительно выше военной или физической угрозы людям на земле, — сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Власти предприняли экстренные меры по защите секретной информации, как только зонд был обнаружен, добавил Райдер. Он также добавил, что шар не представляет угрозы гражданам и находится выше уровня полета коммерческих самолетов, заявил.

Райдер отметил, что власти США уже связались с КНР. Однако он не стал вдаваться в подробности переговоров.

Ранее двое шведских подданных Пейман Киа и Паям Киа, братья 42 и 35 лет, были приговорены к тюремному заключению по обвинению в шпионаже в пользу России. Старший брат приговорен к пожизненному сроку, младший — к девяти годам и 10 месяцам заключения.