Швед получил пожизненный срок за шпионаж в пользу России

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Братья Киа, Пейман (слева) и Паям (справа)

Двое шведских подданных Пейман Киа и Паям Киа, братья 42 и 35 лет, приговорены к тюремному заключению по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщила газета Svenska Dagbladet. Старший брат приговорен к пожизненному сроку, младший — к девяти годам и 10 месяцам заключения

Пожизненное заключение Пейману Киа суд объяснил тем, что подсудимый передал ГРУ около 90 секретных документов о шведских службах безопасности и разведки. Согласно приговору, документы имеют «очень большое значение» для безопасности Швеции, а мужчина полностью осознавал «разрушительные последствия» своих действий.

Ранее бывший сотрудник британского посольства в Берлине Дэвид Смит признался в шпионаже на Россию. В Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли он признал свою вину в нарушении закона о государственной тайне. По данным СМИ, 58-летний подсудимый передал секретные сведения российскому военному атташе.

Также за ведение разведдеятельности в пользу России судья Высшего земельного суда в Дюссельдорфе приговорил к одному году и девяти месяцам лишения свободы условно офицера запаса ВС Германии. Получившим условный срок стал 65-летний житель Эркрата Ральф Г.