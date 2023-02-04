США сбили китайский аэростат Fox News: американские военные сбили китайский аэростат над Атлантикой

Фото: A1c Julia Lebens/U.S Air / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американские военные с помощью авиации сбили китайский аэростат, который пролетел над континентальными США, Атлантикой, сообщает телеканал Fox News. В ходе прямой трансляции самолет ВВС США приблизился к шару и уничтожил его. Журналисты уточнили, что воздушное пространство в районе проведения операции было заблокировано для движения гражданских самолетов.

По информации издания, решение сбить воздушный шар у берегов США связано с тем, что обломки аэростата таким образом не смогут повредить строения на земле.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что Китай своим запуском аэростата на территорию США подорвал возможность построения фундамента отношений с Вашингтоном. На фоне случившегося он отменил визит в азиатскую страну. В Пекине же заметили, что аэростат не являлся шпионским.

Как заметил в свою очередь член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И, правительство Китая не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом на территории США. Он указал, что стороны должны сохранять сконцентрированность и избегать ошибочных решений.