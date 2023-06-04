Названа причина столкновения поездов на железной дороге в Индии Причиной железнодорожной катастрофы в Индии стало изменение в системе электронной блокировки

Фото: Javed Dar/XinHua/Global Look Press

Железнодорожная катастрофа в индийском штате Одиша

Причиной железнодорожной катастрофы в восточном индийском штате Одиша стало изменение в системе электронной блокировки, сообщил министр железных дорог, коммуникаций, электроники и информационных технологий страны Ашвини Вайшнав. Как сообщает Hindustan Times, виновных в аварии, унесшей жизни 294 человек, также установили.

Уполномоченный по безопасности на железных дорогах расследовал этот вопрос и предоставил отчет о расследовании, но мы установили причину инцидента и ответственных за него людей <...> Это произошло из-за изменения электронной блокировки, — сказал Вайшнав.

Вечером 2 июня на востоке Индии пассажирский поезд столкнулся с грузовым (по другой версии — с другим пассажирским) и частично сошел с рельсов. Эксперт по транспорту Яков Гуревич предположил, что причиной катастрофы стала неисправная автоматика. По его словам, в стране много проблем в диспетчерской сфере, а также с качеством рельсов.

По последним данным, при столкновении поездов погибло не менее 294 человек. Еще более тысячи человек пострадали.

Сейчас власти занимаются восстановлением железнодорожного полотна. Для скорейшего возобновления работы путей задействовано более семи машин Poclain, два аварийно-спасательных поезда, три-четыре железнодорожных и автомобильных крана. Движение на поврежденных участках планируют восстановить в ближайшее время.