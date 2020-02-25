СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Хосни Мубарака. Это хроническая недостаточность почек.
О причине смерти бывшего главы государства
Хоронить Мубарака будут в среду, 26 февраля, со всеми воинскими почестями. Египтом Мубарак правил 30 лет: с 1981 по 2011 год. Шесть лет после этого он провёл в заключении. До последнего Мубарак жил с семьёй на своей вилле в каирском районе Гелиополис.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в связи с кончиной экс-президента Египта Хосни Мубарака в стране объявлен трёхдневный траур. Период траура начнётся в среду, 26 февраля. Точное время и место похорон пока неизвестны.
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