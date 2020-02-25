https://static.news.ru/photo/edef9080-580e-11ea-9bd8-fa163e074e61_660.jpg Хосни Мубарак Фото: Mario Maci/Keystone Press Agency/Global Look Press

СМИ назвали причину смерти экс-президента Египта Хосни Мубарака. Это хроническая недостаточность почек.

О причине смерти бывшего главы государства сообщила газета el-Watan со ссылкой на разрешение на погребение. В разрешении указаны имя экс-президента, его возраст на момент смерти — 91 год — и дата кончины — 25 февраля.

Хоронить Мубарака будут в среду, 26 февраля, со всеми воинскими почестями. Египтом Мубарак правил 30 лет: с 1981 по 2011 год. Шесть лет после этого он провёл в заключении. До последнего Мубарак жил с семьёй на своей вилле в каирском районе Гелиополис.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в связи с кончиной экс-президента Египта Хосни Мубарака в стране объявлен трёхдневный траур. Период траура начнётся в среду, 26 февраля. Точное время и место похорон пока неизвестны.