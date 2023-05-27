Названа главная опасность немецких ракет Taurus, запрошенных Украиной Военэксперт Суконкин: главная опасность ракет Taurus в том, что их могут не заметить ПВО

Фото: taurus-systems.de

Ракета Taurus

Основная опасность ракет Taurus, которые власти Украины запросили у Германии, заключается в том, что они могут пройти незамеченными мимо средств противовоздушной обороны, заявил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, снаряды могут пролететь мимо ПВО на низкой высоте, используя слепые зоны. Специалист также отметил, что Taurus летят со скоростью до 950 км/ч и умеют огибать рельеф.

По открытым данным, немецко-шведские ракеты Taurus летят на скорости до 950 км/ч, может идти на 30-метровой высоте, огибая рельеф. Это опасно, но, если ее заметят, ее могут сбить любые ЗРК, но тут нюанс — если она идет низко, ее могут не заметить, особенно при выборе определенного маршрута, используя слепые зоны ПВО. Это главная ее опасность, — сказал Суконкин.

Он подчеркнул, что в случае передачи ВСУ ракет Taurus все будет зависеть от тактической грамотности военного командования Украины, а также от обученности расчетов ПВО. Военэксперт отметил, что в теории «сбить можно все». Несмотря на это, округлость Земли, рельеф и растительность не позволят решать некоторые задачи, утверждает Суконкин.

Ранее сообщалось, что Киев запросил у Берлина в порядке военной помощи немецко-шведские крылатые ракеты Taurus с радиусом действия до 500 км. О запросе на такую помощь Зеленский говорил еще во время майской встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, но теперь просьба оформлена в виде документа. Дальнобойность Taurus позволяет им достигнуть Москвы при запуске от границы.