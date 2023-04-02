Названа дата встречи представителей МИД России и стран Ближнего Востока ТАСС: замглавы МИД России, Турции, Сирии и Ирана встретятся 3 апреля в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министерство иностранных дел РФ

Заместители министров иностранных дел России, Турции, Сирии и Ирана проведут официальную встречу 3 апреля в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Он подчеркнул, что представители дипведомств уже прибыли в столицу России и готовятся к мероприятию.

Завтра состоятся консультации по подготовке встречи министров иностранных дел. Все делегации уже приехали в Москву, — сказал собеседник агентства.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян провели 29 марта встречу в Москве. Главной темой стал давно обсуждаемый договор о стратегическом партнерстве.

23 февраля замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что Иран выразил желание присоединиться к диалогу России, Сирии и Турции. В этой связи прорабатывалась возможность организовать четырехстороннюю встречу глав МИД.

При этом телеканал TRT со ссылкой на дипломатические источники ранее сообщал, что четырехсторонние переговоры должны были пройти 15–16 марта в Москве. По его информации, делегацию Турции на встрече возглавит замглавы МИД Бурак Акчапар. РФ на ней будет представлять спецпредставитель президента по Ближнему Востоку, замглавы МИД Михаил Богданов, Иран — советник МИД по политическим вопросам Али Асгар Гаджи, Сирию — замглавы МИД Асада Айман Сусан.