Назван срок восстановления Мариуполя Председатель общественной палаты ДНР Кофман раскрыл срок, за который восстановят Мариуполь

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель общественной палаты (ОП) Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Кофман заявил ТАСС, что на полное восстановление Мариуполя потребуется от трёх до пяти лет. Он добавил, что микрорайоны города получили серьёзные повреждения в результате боев. Он сравнил ситуацию с восстановлением города Грозный.

Я бы в этой ситуации опирался на опыт восстановления Грозного. Если не ошибаюсь, это было от трёх до пяти лет. Такие же сроки потребуются и для восстановления Мариуполя, — поделился Кофман.

Он при этом не стал раскрывать сумму, которая потребуется на восстановление города.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой Народной Республики ранее показали «Известия» спустя месяц после освобождения от украинских националистов. Журналисты с помощью коптера показали цеха предприятия, которые превратились в развалины после продолжительных боёв. В настоящее время решается судьба бывшего промышленного комбината.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин ранее заявил, что рассматривается вариант восстановления работы завода, а также возможность открыть на его месте промышленный парк или место отдыха для горожан. В Мариуполе проводят работы по строительству новой больницы. В городе также восстанавливают социальную инфраструктуру.