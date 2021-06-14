НАТО создаст экспертный центр по вопросам климата

https://static.news.ru/photo/4d93edd2-cd2b-11eb-afc0-96000091f725_660.jpg Фото: Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Страны НАТО приняли решение открыть экспертный центр, который будет заниматься вопросами климата и безопасности. Обь этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передаёт ТАСС.

Мы договорились открыть экспертный центр по вопросам климатических изменений и безопасности, — цитирует агентство его заявление по итогам саммита в Брюсселе.

Столтенберг добавил, что экспертный центр будет работать в Канаде.

Кроме того, страны Альянса условились о создании центра центр инноваций в области гражданской и военной обороны. Он будет заниматься разработкой технологических решений для удовлетворения военных потребности сообщества.

Ранее сообщалось, что страны «Большой семёрки» (G7) обвинили в спонсировании крупных проектов, которые ускоряют глобальное потепление. В частности, речь идёт о добыче газа в Азии и Африке. Эти проекты не соответствуют Парижскому соглашению, которое предусматривает сведение углеродного следа к минимуму до 2050 года.