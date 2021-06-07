Страны G7 заподозрили в «спонсировании» глобального потепления

https://static.news.ru/photo/72f2fe34-c7b7-11eb-a61f-96000091f725_660.jpg Фото: Felix Zahn/photothek.net via www/GLOBAL LOOK PRESS

Страны «Большой семёрки» (G7) обвинили в спонсировании крупных проектов, которые ускоряют глобальное потепление. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчёт специалистов Международного института устойчивого развития.

Речь идёт о добыче газа в Азии и Африке, которые противоречат Парижскому соглашению, направленному на сведение углеродного следа к минимуму до 2050 года.

Пока богатые государства расширяют свой экспорт сжиженного природного газа, поддерживают новую газовую инфраструктуру, их действия ориентированы на обслуживание интересов энергогигантов, а не на помощь южным странам, — подчеркнул один из авторов отчета IISD Грег Маттитт.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития России утвердило методические рекомендации по адаптации к изменениям климата. Благодаря этому в стране начнут собирать статистические данные об ущербе от медленных изменений климата: таяния вечной мерзлоты, изменения температурного режима и количества выпадающих осадков.