Столтенберг назвал главную задачу Украины Столтенберг назвал сохранение независимости главной задачей Украины

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Главной задачей для украинского руководства является сохранение независимости государства, а не вступление в Североатлантический альянс, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам двухдневной встречи глав МИД стран блока. Он подчеркнул, что если Киев не справится с ней, то вопрос о его вступлении в блок будет закрыт, передает РИА Новости.

Важно, чтобы Украина сохранилась как независимая нация в Европе. Для этого мы должны мобилизовать как можно больше военной, финансовой, экономической помощи для Украины. Мы это и делаем. Если Украина не сохранится как независимое и суверенное государство, то вопрос о членстве в НАТО вообще стоять не будет, — пояснил генсек Альянса.

Ранее аналитик Петр Колчин назвал обещания НАТО принять Украину в свой состав даже в отдаленном будущем вбросом. По его словам, Альянс в конечном счете откажется от этой идеи из-за страха перед Россией и нежелания вступать с ней в военный конфликт. Эксперт напомнил, что информация о возможности присоединения Украины к НАТО появляется уже не первый год, однако за этим не следует никаких изменений по этому вопросу.

Столтенберг ранее заявил, что поддержка Украины дорого обходится странам Запада, однако ее необходимо наращивать. По его мнению, это усилит позиции Киева в будущем за столом переговоров. Столтенберг подчеркнул, что большинство стран Альянса в этом заинтересованы.