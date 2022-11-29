Аналитик оценил вероятность принятия Украины в НАТО в обозримом будущем Аналитик Колчин заявил, что НАТО не примет Украину в своей состав из-за страха перед Россией

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Обещания НАТО принять Украину в свой состав даже в отдаленном будущем являются вбросом, рассказал «360» аналитик Петр Колчин. По его словам, Альянс не сделает этого из-за страха перед Россией и нежелания эскалации конфликта с ней. Эксперт напомнил, что информация о возможности вступления Украины в НАТО появляется уже не первый год, однако это не влечет за собой никаких серьёзных последствий.

Говорить о членстве Украины в НАТО в каком-либо обозримом будущем совсем не приходится. Это лишь информационный вброс, — сказал Колчин.

Аналитик считает, что НАТО пришлось сделать заявление о возможности принятия Украины в своей состав в ответ на «информационную истерию» о том, что Альянс должен поддерживать Киев активнее. В ответ НАТО дала украинской стороне надежду на членство в организации в неопределенный момент в будущем, пояснил эксперт. Подобные заявления на самом деле не играют никакой роли, поскольку Альянс на самом деле не намерен принимать в свой состав Украину, считает Колчин.

Ранее стало известно, что главы МИД НАТО на саммите в Бухаресте выскажут свою позицию по вопросу членства Украины в Альянсе. По их мнению, сейчас не время для принятия страны в состав военно-политического блока. Министры с осторожностью относятся к повторной просьбе Киева о присоединении к НАТО.

До этого генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась сообщил, что поддержка Украины со стороны НАТО ведет к эскалации конфликта. Он также отметил, что наращивание Альянсом воинского контингента в Восточной Европе и приближение его инфраструктуры к границам зоны ответственности ОДКБ создает дополнительные вызовы для организации