Зась: поддержка НАТО Украины ведет к эскалации конфликта

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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась

Поддержка, оказываемая Украине НАТО, ведет к эскалации конфликта, заявил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась. Он также отметил, что наращивание Альянсом воинского контингента Восточной Европе и приближение его инфраструктуры к границам зоны ответственности ОДКБ создает дополнительные вызовы для организации, сообщает ТАСС.

Массированная поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса и других государств приводит к возникновению угрозы расширения конфликта, в том числе за счет привлечения в него других государств, — сказал Зась.

Ранее в США заявили, что Украина преднамеренной дезинформацией Вашингтона по поводу падения ракеты в Польше «загнала НАТО в ловушку». Американские СМИ отметили, что с расширением Альянса США, выступающие лидером блока, все больше рискуют собственной безопасностью ради защиты партнеров в Восточной Европе. Они же «страстно стремятся к тотальной войне» с Россией.

Профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз А. Купчан отметил, что для снижения вероятности более широкого конфликта между НАТО и Россией, США и их союзникам необходимо принимать активное участие в формировании стратегических целей Украины и контролировать военные решения Киева.