Стала известна позиция глав МИД НАТО по вопросу вступления Украины Bloomberg: Украине вновь откажут во вступлении в НАТО

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Главы МИД НАТО на саммите в Бухаресте выскажут свою позицию по вопросу членства Украины в Альянсе, передает агентство Bloomberg. По их мнению, сейчас не время для принятия страны в состав военно-политического блока.

Агентство отмечает, что министры с осторожностью относятся к повторной просьбе Киева о присоединении к НАТО. В связи с этим существенного прогресса ждать не стоит.

Союзники намерены повторить: хотя двери Альянса остаются открытыми, сейчас не время для вступления Украины, — говорится в публикации.

По данным агентства, министры также планируют обсудить поставки Киеву дополнительных систем противовоздушной обороны и предоставление иной помощи.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Украины дорого обходится странам Запада, однако ее необходимо продолжать и наращивать. По его мнению, это усилит позиции Киева в будущем за столом переговоров. Столтенберг подчеркнул, что большинство стран Альянса в этом заинтересованы.