Столтенберг: поддержка Украины дорого обходится Европе

Фото: Stefano Carofei/Keystone Press Agency/Global Look press

Йенс Столтенберг

Поддержка Украины обходится дорого странам Запада, признал в беседе с Welt am Sonntag генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Несмотря на это, он подчеркнул, что народ Украины «расплачивается своей кровью», а потому взаимодействия с государством должны продолжаться.

Рост счетов за продукты питания и электроэнергию означает тяжелые времена для многих домохозяйств в Европе. Но мы должны помнить, что народ Украины каждый день расплачивается своей кровью. <...> Нам всем нужно поддерживать и увеличивать нашу поддержку Украины, — сказал Столтенберг.

Он считает, что если предоставить военную поддержку Украине сейчас, в будущем за столом переговоров ее позиция будет сильнее. Глава Альянса подчеркнул, что большинство стран заинтересованы в этом.

Тем временем две трети стран — участниц НАТО исчерпали свои запасы вооружений для помощи Украине, пишет The New York Times со ссылкой на осведомленный источник в Альянсе. Отмечается, что из 30 стран лишь 10 могут продолжать оказывать Киеву военную поддержку. Среди них Франция, Германия, Италия и Нидерланды. Несмотря на это, командование военного блока активно ищет возможность заменить дорогостоящее оборудование, например противотанковые комплексы Javelin, на более дешевые аналоги.

Со схожей информацией в сентябре выступал телеканал CNBC, указавший, что в США и Европе практически закончились запасы оружия для поставок на Украину. Так, по данным источника, для американской военной промышленности нормальный уровень производства артиллерийских снарядов для гаубиц калибра 155 мм составляет около 30 тысяч снарядов в год в мирное время, в то время как украинские солдаты расходуют это количество примерно за две недели.