https://static.news.ru/photo/d23060fc-2bec-11ea-8cfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Североатлантический альянс намерен построить отношения с Белоруссией на базе общих интересов и открытых каналов для диалога.

Так в пресс-службе военно-политического объединения прокомментировали сообщение о подготовке Минска к проведению совместных с НАТО миротворческих учений, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что замглавы МИД РФ Александр Грушко, говоря о планируемых НАТО в 2020 году учениях Defender Europe, отметил, что они не направлены на укрепление безопасности. Смысл учений состоит в доставке подкреплений американских сил на Европейский континент для того, чтобы «противостоять сопоставимому противнику». По словам Грушко, это не имеет никакого отношения к сфере безопасности в Восточной Европе.