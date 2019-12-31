Североатлантический альянс намерен построить отношения с Белоруссией на базе общих интересов и открытых каналов для диалога.
Так в пресс-службе военно-политического объединения прокомментировали сообщение о подготовке Минска к проведению совместных с НАТО миротворческих учений,
Ранее NEWS.ru писал, что замглавы МИД РФ Александр Грушко, говоря о планируемых НАТО в 2020 году учениях Defender Europe, отметил, что они не направлены на укрепление безопасности. Смысл учений состоит в доставке подкреплений американских сил на Европейский континент для того, чтобы «противостоять сопоставимому противнику». По словам Грушко, это не имеет никакого отношения к сфере безопасности в Восточной Европе.
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