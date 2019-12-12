https://static.news.ru/photo/dfc11066-1ce4-11ea-aa50-fa163e074e61_660.jpg Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.com

Замглавы МИД РФ Александр Грушко, говоря о планируемых НАТО в 2020 году учениях Defender Europe, отметил, что они не направлены на укрепление безопасности.

Мы не приветствуем эти учения. Эти учения — это такая калька холодной войны, — считает политик.

Смысл учений состоит в доставке подкреплений американских сил на Европейский континент для того, чтобы «противостоять сопоставимому противнику». По словам Грушко, это не имеет никакого отношения к сфере безопасности в Восточной Европе, передаёт «Интерфакс».

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