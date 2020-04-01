НАТО будет поддерживать вступление Украины и Грузии в Альянс

https://static.news.ru/photo/10ea00bc-17db-11ea-817c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Benoit Doppagne/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Постоянный представитель США в НАТО Кэй Хатчисон заявила, что Альянс не намерен прекращать усилия, направленные на вступление в организацию Украины и Грузии.

По её словам, в НАТО выступают за то, чтобы эти страны стали будущими членами Альянса. Хатчисон отметила, что в НАТО проводят политику открытых дверей. Так, в Альянс вступила Северная Македония.

Представитель НАТО подчеркнула, что необходимо, чтобы в Грузии и Украине продолжались реформы, а также были восстановлены границы. По её словам, Россия должна позволить этим странам иметь их суверенные правила, территории и границы.

Хатчисон уверена, что министры одобрят пакет помощи Украине и Грузии, сообщает «Интерфакс-Украина».

30 марта у штаб-квартиры Североатлантического альянса прошла церемония поднятия флага Северной Македонии. В ней приняли участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также глава Военного комитета Альянса Стюарт Пич.

NEWS.ru писал, что балканское государство стало 30-м по счёту членом НАТО.