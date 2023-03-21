Найден способ, которым Китай может нанести серьезный ущерб США GM: Китай может упрочить позиции в мире за счет миротворчества в украинском кризисе

Фото: Li Xin/XinHua/Global Look Press

Китай может упрочить свои позиции в мире благодаря миротворческим усилиям Пекина в украинском кризисе. При этом КНР нанесет ущерб репутации США, которые на протяжении десятилетий считались арбитрами в разрешении международных конфликтов. Такое мнение выразили авторы канадской газеты The Globe and Mail, комментируя визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву.

Выступление в качестве миротворца между Россией и Украиной может еще больше упрочить положение Китая на мировой арене, нанеся ущерб США, которые десятилетиями рассматривались в качестве незаменимого арбитра в международных спорах, — говорится в материале издания.

Там также напомнили, что чуть ранее в марте Пекин добился «неожиданного прорыва», выступив посредником в разрядке политических отношений между Ираном и Саудовской Аравией.

В издании полагают, что после завершения визита в Москву Си Цзиньпин проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, который «не доверяет миротворческим усилиям» товарища Си из-за «духа товарищества» между ним и российским президентом Владимиром Путиным.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным визитом в российскую столицу 20 марта. В первый день визита Путин и Си Цзиньпин провели встречу тет-а-тет, она продолжалась около 4,5 часа. На 21 марта запланированы официальные переговоры в Кремле, в узком составе делегаций и в расширенном формате.

Американский политолог, директор российского отдела в Совете нацбезопасности США Томас Грэм ранее заявил, что объятия президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином смутили власти США. Жест в Москве как бы символизирует то, что Вашингтон может легко потерять авторитет в международной дипломатии.