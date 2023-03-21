В США объятия Путина и Си Цзиньпина назвали знаком для Вашингтона Политолог Грэм: объятия Путина и Си Цзиньпина грозят США потерей авторитета в дипломатии

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Объятия президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином смутили власти США. Жест в Москве как бы символизирует то, что Вашингтон может легко потерять авторитет в международной дипломатии, заявил американский политолог, директор российского отдела в Совете нацбезопасности США Томас Грэм, сообщает Newsweek.

Объятия Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным дали понять, что Китай является влиятельным и авторитетным миротворцем, [который намерен повлиять на ход спецоперации]. Также этот жест символизировал то, что Америка может легко потерять свое место в качестве бесспорного лидера в международной дипломатии, — считает бывший советник президента США Джорджа Буша по России и Евразии.

Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином 20 марта заявил, что план Китая по Украине можно будет обсудить. Глава государства уточнил, что Москва открыта для переговорного процесса.

Ранее стало известно обеденное меню Кремля на 20 марта, составленное по случаю переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина. Лидерам подавали закуску из дальневосточных морепродуктов, блинчик с перепелкой и грибами, уху из стерляди с расстегаем, а также щербет из граната. В честь приема высокопоставленного гостя в кремлевское меню также включили на выбор печорскую нельму с овощами или оленину с вишневым соусом.