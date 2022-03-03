Окружение Мариуполя войсками ДНР при поддержке российских военных должно завершиться сегодня, 1 марта. Дипломатический советник главы ЛНР Родион Мирошник рассказал NEWS.ru о важности этой операции и о том, с какими трудностями предстоит столкнуться освободителям.

Мариуполь — крупнейший центр ДНР. Это огромный порт, экономический центр с полумиллионным населением. Там находятся два крупнейших металлургических комбината. Но самое главное — этот город «нафарширован» нацбатами, рядом находится националистическое подразделения «Азов», которое стремится взять население в заложники и прикрываться им от освобождения, которое несёт Народная милиция ДНР, — сообщил Мирошник.

Мирошник сделал предположение, что в Мариуполе на данный момент находится больше 10 тысяч бойцов украинских националистических батальонов. По его словам, жителей города надо освободить от нацистов, «они это заслужили за восемь лет ожидания».

Он добавил, что после блокировки Мариуполя предстоит провести «набор действий» по освобождению территории, поскольку город превращён националистами в укрепрайон.

Замначальника управления Народной милиции Донeцкой Народной Республики Эдуард Баcурин ранее заявил, что вопрос освобождения Мариуполя будут решать на переговорах в Белоруcсии, чтобы избежать больших жертв. По его словам, жителей города украинские войска держат в заложниках.