МВД Литвы начало расследовать факт террористической угрозы из-за мигрантов

Полиция Литвы начала предварительное следствие по факту угрозы проведения террористических актов из-за мигрантов после получения письма о минировании объектов в Вильнюсе. Об этом сообщил департамент полиции при МВД Литвы.

Следствие заведено по факту террористической угрозы после получения рядом средств массовой информации по электронной почте сообщения о минировании 12 объектов в столице Литвы, — отметили в департаменте.

В письме говорится о намерениях террористов отомстить за «братьев-мусульман», то есть тех нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, которых литовская сторона при попытке пересечения границы выдворяет в Белоруссию.

В число указанных 12 объектов попали торговые центры, бизнес-центры, департамент миграции при МВД Литвы и другие здания. Здания были проверены полицией, ничего подозрительного не обнаружено.

Ранее сообщалось об избиении нелегальных мигрантов литовскими пограничниками. Позже применение силы оправдала глава Министерства внутренних дел страны Агне Билотайте. Она заявила, что жёсткие действия пограничников станут гарантией «послушания» нелегалов.

Строительство стены на границе с Белоруссией началось 9 июля. Литовцы хотят таким образом защититься от потока нелегальных мигрантов. Первый этап работ предусматривает установку проволочного заграждения. Оно появится на участке границы протяжённостью примерно 30 километров. Планируется, что стена будет иметь сигнализацию и видеокамеры.