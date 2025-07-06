Пьяный водитель автобуса протаранил такси с россиянами в Белоруссии Туристы из Пермского края погибли в Белоруссии в ДТП с пьяным водителем

Нетрезвый водитель в Белоруссии на полной скорости влетел в такси, в котором ехали туристы из Пермского края, передает KP.RU. Согласно предоставленной информации, все четверо находившихся в салоне россиян погибли в результате аварии.

Семья из России направлялась на такси в аэропорт, откуда они должны были вылететь обратно в РФ, однако в машину влетело другое авто, из-за чего такси откинуло с дороги на ограждение, говорится в материале. Находившийся за рулем таксист выжил, а пьяный виновник происшествия вообще не получил повреждений.

Ранее стало известно о ДТП с участием ребенка на Красносельском шоссе в Санкт-Петербурге. Как сообщили правоохранители, водитель внедорожника «УАЗ-Патриот» сбил мальчика на пешеходном переходе, двигаясь на красный свет светофора. В результате инцидента ребенок впал в кому.

Кроме того, авария с летальным исходом произошла в центре Москвы, где легковая машина марки Audi столкнулась с мотоциклистом. В столичной Госавтоинспекции уточнили, что водитель мотоцикла умер на месте ДТП от полученных повреждений.