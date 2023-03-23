Глава Генштаба США назвал желание Зеленского вернуть Крым максималистским

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Цели президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма в состав государства являются максималистскими, заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли. На заседании конгресса он усомнился в том, что этот план Киев сможет реализовать военным путем, передает РИА Новости.

Вероятно, эта цель, действительно максималистская цель, поставленная президентом Зеленским, чрезвычайно труднодостижима военным путем, — заявил Милли.

Американский военный начальник отметил, что США никак не воюют с Россией, а только помогают ВСУ бороться за территориальную целостность Украины.

21 марта немецкое издание Bild сообщало, что украинские войска готовятся к наступлению на ЛНР и Запорожье с намерением отрезать Крым от материковой части России. Источник издания сообщал, что наступление может состояться весной или летом 2023 года.